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15.04.2022

«Росбанк» навязал жительнице Свердловской области подписку на издание за 118 тыс. рублей под видом страховки

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обратилась потребительница с жалобой на то, что «Росбанк» (правопреемник ООО «Русфинанс Банк») при оформлении кредита на покупку автомобиля навязал ей дополнительные платные услуги на сумму 120 тыс. руб., а также не предоставил полную и достоверную информацию о представляемых услугах.

В ведомстве выяснили, что банк допустил обман клиента, указав в заявлении о предоставлении кредита, что стоимость страхования жизни составляет 120 тыс. руб. На самом деле по полису страхования жизни эта услуга стоила 2 тыс. руб., а 118 тыс. клиентка заплатила за приобретение непериодического издания «Альманах потребителя». За это в отношении юрлица был составлен административный протокол с последующим наказанием в виде штрафа в 20 тыс. руб.

«Кроме того, было установлено, что ПАО «Росбанк» допустил включение в договор условий, ущемляющих права потребителя: в заявлении о предоставлении кредита банк не предоставил заемщику право выбора между согласием на уступку прав (требований) и ее запретом, а также между согласием на списание или запретом на списание задолженности по исполнительной надписи нотариуса», — говорится в сообщении.

За это «Росбанк» был оштрафован еще на 10 тыс. руб. Еще 3 тыс. руб. штрафа было назначено за непредоставление в административный орган по мотивированному запросу документов в объеме, предусмотренном запросом.

Судебные органы встали на сторону Роспотребнадзора — юрлицу было выдано предписание об устранении правонарушений.

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