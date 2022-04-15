Ввод в эксплуатацию специалистами «Россети Урал» подстанции «Полиметалл» в Свердловской области стал успешным примером импортозамещения

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Российские компании в новых экономических условиях активно осваивают технологии импортозамещения. Компания «Россети Урал» подает пример другим российским поставщикам услуг, успешно реализуя свои проекты с использованием оборудования отечественного производства.
Заместитель главы Минэнерго РФ Евгений Грабчак отмечает, что сфера электроэнергетики оказалась наиболее подготовленной к замене импортных расходных материалов и оборудования на марки отечественных производителей, сообщает отдел по связям с общественностью филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго».
Так, в феврале этого года энергетики запустили в эксплуатацию объект, для строительства которого использовались комплектующие и материалы локальных российских производителей и поставщиков. Этим объектом стала подстанция 110 кВ «Полиметалл» в Свердловской области, обеспечивающая электроснабжение горно-обогатительной фабрики в Краснотурьинске, где создана территория опережающего развития.
Подстанция «Полиметалл» оснащена самым современным оборудованием производителей Урала, включая силовые трансформаторы (два агрегата по 10 МВА), которые изготовили в Екатеринбурге. Также здесь установлены высоконадежные элегазовые выключатели 110 кВ и релейная защита на микропроцессорной базе. Система сбора и передачи информации в дистанционном режиме отслеживает состояние оборудования подстанции. Для дополнительной защиты программно-технические средства, входящие в состав автоматизированной системы управления, имеют встроенные функции самодиагностики. Кроме этого, автоматизация на энергообъекте была применена и в системе контроля и учета энергоресурсов. Общий объем инвестиций в проект составил 327 млн руб.
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