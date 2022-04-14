Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц подорожали на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. По состоянию на 11 апреля 2022 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 98 тыс. 117 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За последнюю неделю показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 0,6%, с начала года — на 5,4%, за год — на 19,8%.
По данным УПН, цены на квартиры в уральской столице в очередной раз обновили исторический максимум.
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