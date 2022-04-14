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14.04.2022

В Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер до 15 м/с

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. В Свердловской области 15 апреля ожидаются сильные осадки в виде дождей и ветер с порывами до 15 м/с. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.

Спасатели рекомендуют в ветреную погоду соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Владельцам частных домов рекомендуется подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока.

При нахождении на улице во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Автовладельцам МЧС советует не парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий.

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