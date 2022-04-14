Посещаемость ТРЦ Екатеринбурга в начале апреля снизилась на 12%

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. В период с 1 по 10 апреля Mall Index в торговых центрах Екатеринбурга уменьшился на 12% относительно уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева.
Уточним, что данный показатель отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговых площадей.
За первую неделю апреля посещаемость ТРЦ упала на 14%. В марте Mall Index оказался на 11% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
По словам М. Васильева, снижение числа посетителей связано как с уходом ряда международных брендов, привлекавших посетителей, так и снижением покупательной способности населения.
«Потребители, после некоторого всплеска активности в начале марта (что немного смягчило снижение уровня Mall Index по итогам месяца), связанного с сообщениями о приостановке деятельности ряда магазинов и ожидаемого повышения цен на потребительские товары в целом, совершив покупки, перешли сейчас к сберегательной модели поведения, сократив количество визитов в торговые центры», — отметил эксперт.
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