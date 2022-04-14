Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» начали модернизацию подстанции 220 кВ с выдачей мощности Яйвинской ГРЭС в Пермском крае

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Энергетики компании «Россети ФСК ЕЭС» начали работы по оснащению подстанции 220 кВ «Горная» современными высоковольтными вводами. Этот объект с трансформаторной мощностью 496 МВА участвует в схеме выдачи мощности Яйвинской ГРЭС, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.



Модернизация позволит повысить надежность электроснабжения населенных пунктов Губахинского и Кизеловского районов Пермского края, где проживает более 70 тыс. человек, а также крупных промышленных потребителей, среди которых тяговые подстанции РЖД и крупнейшие предприятия химической промышленности.



В ходе ремонтных работ энергетики взамен маслонаполненных установят на подстанции пять современных вводов 110-220 кВ с RIP-изоляцией. Высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью силового и коммутационного оборудования. Они предназначены для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность основного оборудования подстанций и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией.



Новые устройства изготовлены в России, они надежнее и проще в эксплуатации, не требуют частого технического обслуживания, обладают высокой механической и термической стойкостью. Срок их службы составляет не менее 30 лет.



В летние месяцы установка современных высоковольтных вводов запланирована также на подстанциях 220 кВ Пермского края «Ирень» (Кунгурский район) и «Искра» (город Добрянки).