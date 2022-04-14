На заводе «Атомстройкомплекса» расширили ассортимент производимой тротуарной плитки

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. На заводе «Берит» (входит в структуру компании «Атомстройкомплекс») расширили ассортимент производимой тротуарной плитки, сообщает пресс-служба уральского застройщика.



В начале апреля на предприятии протестировали первую пробную партию востребованной на рынке продукции.



«В этом сезоне у нас есть две новинки: широкоформатная тротуарная плитка размером 300 на 600 мм и плитка, которая укладывается в паркетный рисунок. Наши заказчики давно просили именно эти форматы, ждали обновления линейки. Для выпуска новой продукции мы заказали специальные формы, пробный образец которых успешно протестировали еще в прошлом году. Качество форм целиком и полностью соответствует требованиям производства», — заявил директор завода «Берит» Валентин Третьяков.





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



Продукция «Берита» хорошо известна горожанам: тротуарной плиткой местного производителя выложено большинство центральных улиц Екатеринбурга. Расширение линейки плитки, безусловно, скажется на облике города, станет драйвером в формировании новых трендов благоустройства. Паркетный вариант рисунка в тротуарной плитке — новинка для Екатеринбурга. Чтобы выпустить этот вид материала для благоустройства, производитель совместно с проектировщиками продумал уникальный размер. Его рассчитали с учетом сохранения формы при долговременной нагрузке, чтобы «уличный паркет» служил людям долго. Также, помимо размера и цвета, новый вид плитки выгодно отличается от существующих минимальным углом фаски. Это значит, что при укладывании материала на поверхности почти не будет стыков.



«При проектировании мы учитываем сценарии жизни разных социальных групп: родителей с колясками и малышами; молодежи, активно использующей сегодня ролики, самокаты и велосипеды, а также людей с ограниченными возможностями здоровья, которые передвигаются на колясках. Все эти сценарии требуют безбарьерной среды и ровной безопасной поверхности для передвижения. Благодаря тесной связке с производителями мы можем инициировать выпуск новых материалов, спроектированных под решение конкретных задач. Это позволяет «Атомстройкомплексу» повышать не только собственные стандарты проектирования и строительства, но и задавать новые тренды на рынке. Новый паркетный рисунок впервые мы применим на объекте «Свобода Residence», — отметила директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.



Завод «Берит» расположен в Березовском. Предприятие насчитывает пять производственных линий по выпуску продукции для строительства и благоустройства. Преимуществом завода является возможность выпуска эксклюзивной продукции под потребности каждого заказчика.