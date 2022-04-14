Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро снизился на 7 коп.

УрБК, Москва, 14.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 апреля 2022 года. Курс долл. США вырос на 21,97 коп., до 79,84 руб., евро снизился 7,2 коп., до 86,72 руб.