В Счетной палате прогнозируют инфляцию в РФ по итогам года в 17-20%

По итогам 2020 года инфляция в России может составить 17-20%. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе своего выступления в Совете Федерации.
«Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20% в этом диапазоне», — цитирует А. Кудрина РИА «Новости».
Ранее стало известно, что инфляция на Среднем Урале в марте 2022 года составила 16,05% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
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