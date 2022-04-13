В Счетной палате прогнозируют инфляцию в РФ по итогам года в 17-20%

По итогам 2020 года инфляция в России может составить 17-20%. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе своего выступления в Совете Федерации.



«Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20% в этом диапазоне», — цитирует А. Кудрина РИА «Новости».



Ранее стало известно, что инфляция на Среднем Урале в марте 2022 года составила 16,05% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.