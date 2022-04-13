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13.04.2022

В Счетной палате прогнозируют инфляцию в РФ по итогам года в 17-20%

По итогам 2020 года инфляция в России может составить 17-20%. Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе своего выступления в Совете Федерации.

«Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20% в этом диапазоне», — цитирует А. Кудрина РИА «Новости».

Ранее стало известно, что инфляция на Среднем Урале в марте 2022 года составила 16,05% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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