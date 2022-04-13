Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,9%

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. По состоянию на 13 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. 019 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 12 апреля число безработных составляло 19 тыс. 066 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 47 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,9%.