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13.04.2022

Турция усложнит процедуру получения гражданства при покупке жилья

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. Турецкие власти приняли решение усложнить процедуру получения гражданства при покупке жилья иностранными гражданами. Об этом сообщает Telegram-канал «Повестка дня Турции».

Минимальная сумма сделки для подачи заявки на получение гражданства увеличена с 250 до 400 тыс. долл. США.

Ранее стало известно, что турецкие власти приняли решение ужесточить правила предоставления вида на жительство для граждан России.

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