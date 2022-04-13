Турция усложнит процедуру получения гражданства при покупке жилья

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. Турецкие власти приняли решение усложнить процедуру получения гражданства при покупке жилья иностранными гражданами. Об этом сообщает Telegram-канал «Повестка дня Турции».



Минимальная сумма сделки для подачи заявки на получение гражданства увеличена с 250 до 400 тыс. долл. США.



Ранее стало известно, что турецкие власти приняли решение ужесточить правила предоставления вида на жительство для граждан России.