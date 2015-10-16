В России трудовые мигранты с конца декабря будут получать патенты с электронными отпечатками пальцев

УрБК, Москва, 21.12.2021. В России с 29 декабря вводится новая форма патентов для трудовых мигрантов. В числе нововведений — электронный чип, содержащий фотографию владельца и его отпечатки пальцев. Соответствующий приказ за подписью главы МВД России Владимира Колокольцева размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В микросхеме с бесконтактным интерфейсом будет содержаться вся информация, указанная на патенте, плюс биометрические данные.
Сам патент будет представлять собой карточку размером 8,5 см на 5,3 см. На лицевой стороне документа будут размещены фотография, серия и номер патента, ФИО гражданина, которому он выдан. С обратной стороны будет указан субъект РФ, на территории которого работает гражданин, кем и когда выдан патент. В левой нижней части документа будет написана нумерация бланков патента, состоящая из девяти символов.
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