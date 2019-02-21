На Среднем Урале прокуратура добилась блокировки незаконно торгующих алкоголем сайтов

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Прокуратура Байкаловского района (Свердловская область) через суд добилась блокировки четырех сайтов, занимающихся реализацией алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



На указанных сайтах была размещена информация о возможности приобретения алкоголя с доставкой. Также на них предлагалось купить алкоголь в ночное время, заказав сувенирную продукцию и доставку.



«При этом на сайте указаны ассортимент и стоимость алкогольной продукции, телефон для связи с оператором, способы оплаты, режим работы (экспресс доставка круглосуточно). Такие сайты позволяют приобретать алкогольную продукцию несовершеннолетним, а также в ночное время», — говорится в сообщении.



Все это противоречит федеральному законодательству, поскольку розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, дистанционным способам запрещена.



В связи с этим прокуратура направила в суд административный иск о блокировке данных интернет-площадок. Требования ведомства были удовлетворены, все сайты заблокированы, а информация с них изъята из публичного доступа.