В администрации Екатеринбурга создана комиссия по вопросам ограничений продажи алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и члены коллегии администрации города утвердили проект постановления о создании специальной комиссии для определения территорий, где будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом сообщает департамент информационной политики городской администрации.

Как отметил заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, представители бизнеса и общественных организаций обращаются в департамент потребительского рынка и услуг с запросами о допустимых границах прилегающих территорий, где не разрешается продажа алкоголя.

В обращениях также поднимаются вопросы, связанные с невозможностью продления или получения лицензий на продажу алкоголя в новых организациях, занимающихся образовательной, медицинской и спортивной деятельностью.

Для решения этих проблем департамент потребительского рынка и услуг разработал проект постановления администрации города «О создании специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий, где запрещена розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания».

В состав комиссии войдут руководители отраслевых органов администрации, индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также представители ассоциаций и общественных организаций, работающих в сфере торговли и общественного питания.

Комиссия будет рассматривать заключения органов государственной власти Свердловской области, регулирующих торговую деятельность, культуру, образование и охрану здоровья, а также уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области. На основании этих заключений комиссия будет принимать решение об одобрении проекта муниципального правового акта или об отказе в его одобрении.