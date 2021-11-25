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Южный Урал занял последнее место в рейтинге регионов РФ по среднему размеру выданных в ноябре ипотечных кредитов

УрБК, Челябинск, 20.12.2021. В Челябинской области средний размер выданных в ноябре этого года ипотечных кредитов составил 2 млн 327 тыс. 596 руб., что на 0,1% меньше показателя октября этого года (2 млн 328 тыс. 875 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 30-е место рейтинга среди 30 российских регионов. В числе аутсайдеров по размеру выданных в ноябре ипотечных кредитов также оказались Удмуртская Республика (2,62 млн руб.), Оренбургская (2,57 млн руб.) и Кемеровская области (2,55 млн руб.), а также Алтайский край (2,35 млн руб.).

Согласно исследованию НБКИ, наиболее сильно средний размер выданных ипотечных кредитов в ноябре этого года вырос в Тульской области (плюс 17,7%), Ставропольском крае (плюс 14,5%), Омской (плюс 12,1%), Вологодской (плюс 11,7%) и Кемеровской (плюс 10,5%) областях.

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