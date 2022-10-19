Средний размер выданных на Южном Урале потребкредитов в феврале составил 248 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 23.03.2023. Средний размер выданных в феврале потребительских кредитов в Челябинской области составил 248 тыс. 055 руб., что на 12,6% больше показателя предыдущего месяца этого года (220 тыс. 317 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 27-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Помимо него внизу списка по среднему размеру выданных за указанный период потребкредитов оказались Ставропольский край (248,6 тыс. руб.), Удмуртская Республика (243,7 тыс. руб.), Иркутская область (237,9 тыс. руб.) и Алтайский край (233,1).



В целом по стране средний размер выданных в феврале потребительских кредитов составил 294,2 тыс. руб., что на 16% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (253,7 тыс. руб.).