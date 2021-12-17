Жители Екатеринбурга выберут места для знаковых объектов «Урал» и «клубок»

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей города предложить места для двух объектов, которые принимали участие в конкурсе на разработку архитектурно-пространственной композиции на территории, прилегающей к аэропорту Кольцово, но победителями не стали. Об этом глава города написал на личной странице в социальной сети Instagram.
«Завершился конкурс проектов композиции, которую намечено установить у аэропорта Кольцово. Итоги объявлены. Безусловно, мнение горожан — закон. Я уважаю результаты голосования и призываю к этому всех. Я очень благодарен всем, кто принял участие в дискуссиях и голосовании. Замечательную идею с «Уралом» мы обязательно используем в другом месте. А относительно «клубка» уже принято решение, что он будет установлен в просторном холле аэропорта и в центре города», — написал Алексей Орлов.
Глава Екатеринбурга призвал горожан в комментариях под постом оставлять свои предложения по размещению знаковых арт-объектов.
Напомним, 15 декабря определился победитель в конкурсе на разработку архитектурно-пространственной композиции на территории, прилегающей к аэропорту Кольцово. Им стало Архитектурное бюро Асадова.
Два других объекта, надпись-головоломка «Урал» и красный клубок, остались позади фаворита. Но городская администрация решила вписать уникальные арт-объекты в облик уральского мегаполиса.
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