В Екатеринбурге определился победитель конкурса на разработку архитектурно-пространственной композиции у аэропорта Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. В Екатеринбурге подвели итоги конкурса на разработку эскизного проекта архитектурно-пространственной композиции в районе аэропорта Кольцово. Победителем стало Архитектурное бюро Асадова, сообщает пресс-служба администрации города.
«Несомненно, аэропорт — знаковая часть города, его воздушные ворота — первое, с чего начинают свое знакомство с регионом гости. Поэтому для нас важно, чтобы выбранная композиция не только соответствовала внешнему облику аэропорта, но и транслировала особую принадлежность к Екатеринбургу и Уралу. Мы считаем, что проект-победитель решает обе задачи», — подчеркнул исполнительный директор аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов»), Александр Пастухов.
Напомним, конкурс на разработку архитектурно-пространственной композиции на территории, прилегающей к аэропорту Кольцово, стартовал 1 октября. По итогам первого тура было выбрано три лидера, и их работы были представлены горожанам для участия в финальном голосовании, которое завершилось 15 декабря.
Изображение с официального портала Екатеринбурга
«Учитывая мнение горожан и профессионального жюри победу одержал проект Архитектурного бюро Асадова. Силуэт композиции напоминает Демидовский узел, знаменитый благодаря изделиям из пластичной стали, выплавлявшихся на заводах. В одном уникальном объекте соединены три символа, в том числе интегрированы световые элементы в виде 300 звезд. Таким образом стела способна стать не только узнаваемым элементом навигации, но и новой достопримечательностью Екатеринбурга», — рассказал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.
Победитель конкурса получит 1 млн руб. Остальные участники второго этапа получат по 250 тыс. руб.
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. На официальном портале города Екатеринбурга стартовало онлайн-голосование, в ходе ...26.10.2021 Жители Екатеринбурга выбрали лучший проект благоустройства набережной Городского пруда
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2021. Жители города Екатеринбурга выбрали лучший, по их мнению, проект благоустройства ...24.03.2021 В Екатеринбурге установят скульптурную композицию, посвященную славе спасателей и пожарных
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. В Екатеринбурге объявлен конкурс на разработку эскизного проекта скульптурной ...09.09.2019 В Екатеринбурге подвели итоги конкурса на разработку концепции административно-культурного центра в Академическом районе
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. В Екатеринбурге подвели итоги конкурса на разработку концепции ...31.01.2012 Аэропорт Кольцово направил в уставный капитал ООО «Кольцово-Проект» более 2,86 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2012. ОАО «Аэропорт Кольцово» вносит в уставный капитал создаваемого ООО «Кольцово-Проект» ...