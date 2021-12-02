В Екатеринбурге определился победитель конкурса на разработку архитектурно-пространственной композиции у аэропорта Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. В Екатеринбурге подвели итоги конкурса на разработку эскизного проекта архитектурно-пространственной композиции в районе аэропорта Кольцово. Победителем стало Архитектурное бюро Асадова, сообщает пресс-служба администрации города.



«Несомненно, аэропорт — знаковая часть города, его воздушные ворота — первое, с чего начинают свое знакомство с регионом гости. Поэтому для нас важно, чтобы выбранная композиция не только соответствовала внешнему облику аэропорта, но и транслировала особую принадлежность к Екатеринбургу и Уралу. Мы считаем, что проект-победитель решает обе задачи», — подчеркнул исполнительный директор аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов»), Александр Пастухов.



Напомним, конкурс на разработку архитектурно-пространственной композиции на территории, прилегающей к аэропорту Кольцово, стартовал 1 октября. По итогам первого тура было выбрано три лидера, и их работы были представлены горожанам для участия в финальном голосовании, которое завершилось 15 декабря.





Изображение с официального портала Екатеринбурга



«Учитывая мнение горожан и профессионального жюри победу одержал проект Архитектурного бюро Асадова. Силуэт композиции напоминает Демидовский узел, знаменитый благодаря изделиям из пластичной стали, выплавлявшихся на заводах. В одном уникальном объекте соединены три символа, в том числе интегрированы световые элементы в виде 300 звезд. Таким образом стела способна стать не только узнаваемым элементом навигации, но и новой достопримечательностью Екатеринбурга», — рассказал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.



Победитель конкурса получит 1 млн руб. Остальные участники второго этапа получат по 250 тыс. руб.