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Вчера, 16:48

УБРиР заключил сделку по приобретению части кредитного портфеля Банка Хоум Кредит

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Банк Хоум Кредит заключили сделку по приобретению части кредитного портфеля последнего, рассказали в пресс-службе УБРиР. Обе кредитные организации проверили договоры заемщиков с помощью скоринговых моделей и оценили их как качественные и высокодоходные.

Президент УБРиР Антон Соловьев отметил, что данная сделка является частью стратегии финансовой организации по увеличению доли рынка и росту активов.

«Мы видим возможность в расширении кредитного портфеля не только за счет наращивания темпов собственного кредитования, но и путем приобретения части кредитного портфеля Банка Хоум Кредит», — сообщил он.

Клиенты Банка Хоум Кредит продолжат обслуживание в своей кредитной организации в соответствии с текущими договорами. Данная модель является новинкой для российского рынка, но активно применяется за рубежом.

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