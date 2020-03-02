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За три дня в Свердловской области произошло 300 ДТП

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. С пятницы по воскресенье в Свердловской области произошло 300 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли пять человек и 37 получили травмы. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД ГУ МВД России.

Одним из негативно повлиявших на дорожную ситуацию факторов в ведомстве назвали пришедший на Средний Урал снегопад. По данным полиции, за два выходных дня выпало 55% месячной нормы осадков.

Один из инцидентов произошел на 9 км автотрассы Ревда — Дегтярск — Курганово в субботу днем. 37-летняя женщина за рулем Chevrolet ехала со скоростью, которая не позволяла ей в полной мере контролировать движение автомобиля, в результате чего транспорт занесло на встречную полосу, где она столкнулась с Ford, которым управлял мужчина 1967 года рождения. Пассажиры обеих машин получили травмы, но смогли избежать серьезных ранений, поскольку были пристегнуты, а дети перевозились в автокреслах.

Схожее ДТП, но со смертельным исходом произошло в воскресенье в Тугулымском районе. 65-летняя женщина, управляющая легковым автомобилем Lifan, выбрала неподходящую скорость, в результате чего машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в грузовик. Женщина-водитель и мужчина, сидевший на пассажирском сиденье, погибли. Известно, что они оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель грузовика рассказал, что иномарка двигалась по своей полосе, но ее неожиданно занесло. Несмотря на попытку затормозить, избежать столкновения мужчине за рулем грузового автомобиля не удалось.

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