В Банке России предложили регулярно применять кредитные каникулы в качестве меры поддержки граждан

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. В Банке России предложили дать гражданам возможность брать кредитные каникулы в тяжелых жизненных ситуациях в качестве постоянной меры поддержки, а не только в период пандемии. С таким предложением в Госдуме выступил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.



«Эта мера себя хорошо зарекомендовала в период 2020 года, надо придать ей постоянный характер», — цитирует его «Прайм».



Напомним, что в России с начала пандемии был принят закон о кредитных каникулах. Согласно ему, граждане, чьи доходы снизились более чем на 30%, могут получить отсрочку платежей по кредитам или займам.