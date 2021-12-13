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Вчера, 15:22

Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. По состоянию на 20 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 23 тыс. 753 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 17 декабря число безработных составляло 23 тыс. 702 человека. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 51 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,13%.

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