Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. По состоянию на 20 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 23 тыс. 753 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 17 декабря число безработных составляло 23 тыс. 702 человека. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 51 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,13%.