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Непривитых лишают работы

Непривитых лишают работы Жителей Среднего Урала массово отстраняют от работы из-за отсутствия прививок от коронавируса. С такой проблемой столкнулись тысячи свердловчан, которые работают в бюджетном и коммерческом секторах экономики. Напомним, что под обязательную вакцинацию попали несколько категорий граждан. До 1 декабря оба компонента вакцины должны были поставить работники сфер образования, обслуживания населения и госслужащие. До 15 декабря — сотрудники сфер здравоохранения, соцзащиты, МФЦ, автовокзалов и аэропорта, общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек.

Очевидно, что далеко не все представители этих профессий успели вовремя вакцинироваться. В Екатеринбурге стало известно о массовом отстранении от работы непривитых учителей, водителей общественного транспорта, кондукторов и представителей других сфер. Эти люди временно потеряли возможность исполнять свои трудовые обязанности из-за законодательных ограничений.

Впрочем, некоторые коммерческие предприятия решили отстранить от работы непривитых сотрудников добровольно. Они самостоятельно выпускают приказы, которые запрещают трудиться и получать зарплату невакцинированным работникам.

Заместитель главного государственного инспектора труда по правовым вопросам в Свердловской области Михаил Балакин сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заявил, что ведомство получает много таких обращений.

«Мы получаем такие жалобы и от работников небольших предприятий, и от крупных. Здесь наше ведомство ориентируется на решения Роспотребнадзора. На работодателе лежит обязанность по обеспечению безопасных условий труда для своих сотрудников. Врачи говорят о необходимости вакцинироваться. В этой ситуации требования о вакцинации выглядят вполне разумно. Поэтому мы не отменяем нормативные акты работодателей, где вводятся определенные меры (отстранение непривитых сотрудников — прим. ред.). Если тот или иной сотрудник считает, что его права дискриминируют, то рекомендуем ему обратиться в суд», — сообщил Михаил Балакин.

Вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова также считает, что работодатель вправе принимать все меры для защиты здоровья своего персонала.

«Судебная практика уже есть. Но она в основном касается вопросов правильности оформления всех процедур при отстранении человека от работы, если он не выполняет требования, связанные с обеспечением безопасности», — уверена Т. Кансафарова.

Отметим, что с проблемами столкнулись не только вакцинированные сотрудники предприятий, но и соискатели, которые пока не трудоустроены.

Согласно исследованию портала hh.ru, около 7% соискателей из Свердловской области не могут найти работу из-за требований работодателя о вакцинации.

«Мы слышим, что тому или иному соискателю иногда отказывают в приеме на работу из-за отсутствия прививки. Официально работодатели не могут выставлять такие требования», — заявила заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Среднего Урала Наталия Бордюгова.

Михаил Балакин добавляет, что решить эту проблему можно только в судебном порядке.

«Вопросы, связанные с отказом в приеме на работу, рассматриваются в судах», — сказал М. Балакин.

Весьма вероятно, что масштаб этой проблемы будет только расти. Свердловские власти регулярно расширяют перечень профессий, которые подлежат обязательной вакцинации. Так, до 1 января 2022 года поставить обе прививки должны работники сфер энергетики, жилищно-коммунальных услуг, культуры и развлечений (цирк, дворцы, клубы и дома культуры), а также сотрудники домов и баз отдыха.

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