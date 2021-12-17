Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 20.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 декабря 2021 года. Курс долл. США вырос на 56,17 коп., до 74,29 руб., курс евро — на 11,61 коп., до 83,61 руб.
УрБК, Москва, 17.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 декабря 2021 года. Курс долл. ...15.12.2021 Официальный курс доллара США вырос на 38 коп., евро — на 41 коп.
УрБК, Москва, 15.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 декабря 2021 года. Курс долл. ...14.12.2021 Официальный курс доллара США вырос на 6 коп., евро снизился на 4 коп.
УрБК, Москва, 14.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 декабря 2021 года. Курс долл. ...07.12.2021 Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро — на 60 коп.
УрБК, Москва, 07.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 декабря 2021 года. Курс долл. ...12.07.2021 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 46 коп.
УрБК, Москва, 12.07.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 июля 2021 года. Курс долл. ...