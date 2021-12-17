Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 20.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 декабря 2021 года. Курс долл. США вырос на 56,17 коп., до 74,29 руб., курс евро — на 11,61 коп., до 83,61 руб.