УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:03

Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 20.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 декабря 2021 года. Курс долл. США вырос на 56,17 коп., до 74,29 руб., курс евро — на 11,61 коп., до 83,61 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.12.2021 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 34 коп.

УрБК, Москва, 17.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 декабря 2021 года. Курс долл. ...

15.12.2021 Официальный курс доллара США вырос на 38 коп., евро — на 41 коп.

УрБК, Москва, 15.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 декабря 2021 года. Курс долл. ...

14.12.2021 Официальный курс доллара США вырос на 6 коп., евро снизился на 4 коп.

УрБК, Москва, 14.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 декабря 2021 года. Курс долл. ...

07.12.2021 Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро — на 60 коп.

УрБК, Москва, 07.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 декабря 2021 года. Курс долл. ...

12.07.2021 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 46 коп.

УрБК, Москва, 12.07.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 июля 2021 года. Курс долл. ...

Популярные новости
22.11.2021Всплеск инфляции взвинтил спрос на квартиры22.11.2021Жертвуя бизнесом23.11.2021Екатеринбургским застройщикам выпишут новые нормативы23.11.2021Татьяна Мерзлякова проверит QR-коды24.11.2021В Екатеринбурге готовятся благоустроить Октябрьскую площадь
Архив новостей
Декабрь 2021 (481)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18