От последствий снегопада Екатеринбург чистят 387 рабочих и 243 спецмашины

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Для устранения последствий снегопада, который за выходные засыпал столицу Среднего Урала, на улицы города вышли 387 дорожных рабочих и 243 единицы снегоуборочной техники. Перед коммунальщиками поставлена задача предотвратить образование снежных накатов на дорогах и очистить пешеходные зоны от снега перед грядущим похолоданием, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Снегоуборочные работы в столице Среднего Урала идут круглосуточно. За три дня, что длился снегопад, коммунальщики вывезли на полигоны 12,86 тыс. т снега. Ежедневно в городе трудились в среднем 280 рабочих и более 200 единиц спецтехники.



Сегодня ночью на улицах города работали 119 сотрудников коммунальных служб и 335 единиц снегоуборочной техники. Из города вывезено более 7 тыс. т снега. Для предотвращения гололедицы на дорогах и тротуарах города использовано 116 т противогололедных материалов и 14 т мелкофракционного щебня.