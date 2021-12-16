Валерий Ананьев: «Мы рады, что усилия власти и бизнеса наконец-то соединяются»

Генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев поделился итогами 2021 года и рассказал о грядущих планах.
— Каким был этот год в целом для «Атомстройкомплекса»?
— Нам есть чем гордиться в этом году. Мы планируем ввести около 190 тыс. кв. м. жилья, а всей недвижимости — практически 256 тыс. кв. м.
Кроме того, в этом году мы вышли на большое количество новых площадок. Это и большой район, который ранее называли Юг-Центр. И очень интересная площадка во Втузгородке по улице Гагарина — там мы возводим объект Discovery Residence. Действительно один из флагманов нашей стройки — большая интересная площадка, где мы стараемся максимально реализовать все свои самые правильные градостроительные идеи.
Есть проект в районе Широкой Речки — Nova Park. Это на самом деле целый комплекс. Мы уже строим вторую очередь, переходим к третьей. Надеемся, что там будет вся инфраструктура — удобные дороги, школы, садики, бульвары, спортивные сооружения, — все, что необходимо для счастливой жизни. Несмотря на то, что он находится в нижней ценовой категории, мы делаем все, чтобы этот район был действительно комфортным и современным.
И у нас есть необычный проект — ЖК «Гаринский». Нам он достался в наследство, и надо решать проблему обманутых дольщиков. Здесь мы тоже не просто достраиваем дом, а перестраиваем, делаем его по-человечески, чтобы жители потом не вспоминали строителей недобрым словом. Поэтому без сомнения завершим его достойно уже в декабре. И наконец-то люди получат свои долгожданные квартиры. Будем считать, что им даже повезло, потому что жилье будет лучше и надежнее, чем оно было предусмотрено первоначальным проектом.
— Расскажите о вкладе «Атомстройкомплекса» в строительство объектов социальной инфраструктуры.
— Мы всегда себя позиционировали как компанию, которая строит комфортный и удобный для жизни город. Поэтому очень рады, что сегодня усилия власти и бизнеса наконец-то соединяются. Все сегодня понимают, что город надо застраивать комплексно. Нельзя строить только жилье и забывать про инфраструктуру, социальные объекты.
У нас есть опыт работы с такими объектами (садиками, школами), мы всегда участвовали в их проектировании и строительстве. Строили их вместе с городом и областью. Гордимся тем, что не без нашей помощи были решены проблемы обеспечения детскими садиками. Специально когда-то сделали типовые проекты, запустили на нашем заводе линию неизвлекаемой опалубки для того, чтобы можно было сделать максимальный объем работ на заводе, повысить качество и скорость создания социальных объектов.
И, действительно, у нас это получилось. Сегодня садики строятся в нужном объеме, и эта проблема решается. Следом пришла проблема школ, и мы тоже переключились на их строительство.
Если перейти к конкретным вещам, то мы в этом году построили детские садики в Солнечном и Академическом. А предмет нашей гордости — реконструкция школы № 80 на Уралмаше. На мой взгляд, сегодня это лучшая школа в городе.
Если говорить о том, где мы начинаем работать, то сейчас участвуем в конкурсе на строительство губернаторского лицея в микрорайоне Солнечном. Это будет экспериментальная школа — технология заимствована у наших финских коллег. И мы рады, что в Екатеринбурге получится сделать что-то оригинальное, интересное, современное. Если эта идея приживется — такого формата зданий, такого оснащения — то будет здорово. Это уникальная задача: не просто школа, а инновационный проект в плане строительства школ. Такого в нашей области еще не строилось.
Также мы участвуем в еще одном конкурсе — спроектировали пятиэтажную экспериментальную школу в Академическом районе. Думаю, что в ближайшее время заключим контракт. Будем надеяться, что все сложится с финансированием.
— «Атомстройкомплекс» планирует строить школу № 41 с применением механизмов государственно-частного партнерства. Какие преимущества они дают?
— Мы понимаем, что нужно искать новые элементы сотрудничества. В бюджете всегда есть деньги, но они всегда есть «завтра». А нам бы хотелось «здесь и сейчас». И вот появился очень интересный инструмент — государственно-частное партнерство (ГЧП). Он позволяет бизнесу вместе с банковским сообществом и правительством области с помощью федерального центра объединиться и решить эту задачу. То есть привлечь банковское финансирование, необходимые гарантии. Уже здесь и сейчас при помощи кредитных ресурсов с квалифицированными участниками начать реализацию современных проектов по строительству школ.
Где мы видим выигрыш? Во-первых, мы уже можем строить сегодня, привлекая ресурсы. И мы, зная, как сейчас растет себестоимость строительства, понимаем, что сегодня школа стоит одни деньги, через три года, когда появятся средства на нее, — уже гораздо дороже. Поэтому в настоящий момент хоть и нужно оплатить проценты банку, стоимость проекта будет дешевле в абсолютных цифрах, чем если бы начали строить через два-три года, когда деньги появятся.
Гораздо большим преимуществом является возможность привлечь сразу квалифицированные организации — как проектировщиков, так и строителей. Как правило, с помощью аукционов с трудом удается найти качественного подрядчика и проектировщика, который бы уложился в те цены, которые декларируются. Мы знаем, что очень часто цена, заявленная на конкурс, потом переделывается. Совершенствовать контрактную систему — это один путь, и над этим, безусловно, надо работать.
Но второй путь — это когда приходит квалифицированная организация, участвующая в ГЧП, и делает проект, как она себе представляет нужным. В том числе и для нужд будущей эксплуатации. Мало того, что организация привлекает совместное финансирование самостоятельно без бюджетных денег, она еще проектирует и строит продукт. В дальнейшем она еще и сама выстраивает правильную эксплуатацию, что тоже немаловажно.
Школа № 41 — это как раз первенец, который стартует в 2022 году. Следующий объект на подходе — школа на 1,5 тыс. человек на улице Советской. Мы вышли с инициативой тоже построить ее через субсидии, механизм ГЧП. Если это получится, то, значит, мы не зря мечтали и не зря работали.
— Как сейчас обстоит ситуация на заводе «АТОМ Цемент», и кто является основным потребителем его продукции?
— Хочется похвастаться, что наш цементный завод работает устойчиво. Более того, мы достаточно быстро получили качественный цемент, который хотели. Например, если нам когда-то был недоступен цемент марки 500, который нужен для высотного строительства, то теперь мы начали сами производить его.
Кроме того, мы вышли на плановый режим. Сейчас завод полностью загружен, работает с полной мощностью. И мы рады, что только часть продукции достается нам — это не более 25-30%. 70% потребляют крупнейшие производители бетона Свердловской области.
Сегодня в пуле клиентов завода «АТОМ Цемент» около 20 крупнейших производителей бетона. Это главные компании, которые снабжают бетоном строительные площадки города и области.
Завод заточен под то, чтобы удовлетворять потребности крупных потребителей. В первую очередь — обеспечивать своевременные поставки (в том числе в периоды пикового спроса) и внеплановые поставки. Для этого на заводе создают запас цемента и клинкера.
Особенность производства бетона в том, что все производители используют разное сырье. Цемент — один из основных и самых дорогих компонентов. Чтобы ввести в производство новый вид, необходимо подобрать оптимальный рецепт.
На заводе «АТОМ Цемент» организована современная лаборатория, которая изучает свойства цемента в бетоне. Она открыта для всех клиентов и позволяет вместе с экспертами предприятия подобрать оптимальную рецептуру.
Завод практически в индивидуальном режиме работает с крупными потребителями. Производители бетона проанализировали целесообразность перехода на цемент нового завода и приняли решение о том, что это выгодно и эффективно.
Помимо новейшего оборудования и эффективно выстроенной производственной цепочки, наш цементный завод обладает важным преимуществом: с первых дней на заводе работает команда, которую мы собрали из лучших специалистов цементной отрасли, которая знает рынок, потребности его игроков, гарантирует им своевременные поставки качественного продукта и экспертную поддержку.
— Ранее вы говорили о планах по строительству второй очереди цементного завода по выпуску белого цемента. В силе ли эти планы?
— Мы действительно активно развиваем собственный производственный блок. Наши предприятия один за другим входят в нацпроект «Производительность труда». Сейчас в наших планах строительство нового завода по производству газоблоков в Сысерти, второй очереди завода по выпуску минераловатного утеплителя в Богдановиче и второй очереди цементного завода по выпуску белого цемента.
Кроме того, на последнем проекте мы открыты для внешних инвестиций. Готовы привлечь инвесторов, партнеров для реализации второй очереди.
— Сохраняются ли планы «Атомстройкомплекса» по выходу на IPO?
— Планы по выходу на IPO в силе. Мы давно работаем в международной системе отчетности. Уже вышли на рынок облигаций: два таких облигационных займа успешно заработали. Планируем и третий. Кроме того, можно рассматривать непубличное привлечение инвестиций для строительства завода как PRE-IPO. Мы готовы это пробовать.
Сейчас идет реструктуризация нашего предприятия: разрабатываем новую, более прозрачную и понятную, структуру, которая будет ясна внешним инвесторам. Как только будем готовы, то попробуем себя в разных финансовых инструментах. В том числе выйдем и на IPO всем холдингом. Такие планы есть, но для их осуществления надо действовать поэтапно.
Фото и иллюстрации предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»
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