«Атомстройкомплекс» планирует выход на рынок IPO

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» сохранила в силе планы по выходу на рынок IPO. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал генеральный директор организации Валерий Ананьев.



«Планы по выходу на IPO в силе. Мы давно работаем в международной системе отчетности. Уже вышли на рынок облигаций: два таких облигационных займа успешно заработали. Планируем и третий. Кроме того, можно рассматривать такое привлечение инвестиций для строительства завода (вторая очередь цементного завода — прим. ред.) на пробу как PRE-IPO», — рассказал он.



По словам гендиректора, сейчас компания работает над реструктуризацией. Цель — создать прозрачную и понятную структуру, в которой смогут разобраться внешние инвесторы.



«Как только будем готовы, то попробуем себя в разных финансовых инструментах. В том числе выйдем и на IPO всем холдингом», — добавил В. Ананьев.