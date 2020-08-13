«Атомстройкомплекс» планирует выход на рынок IPO

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» сохранила в силе планы по выходу на рынок IPO. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал генеральный директор организации Валерий Ананьев.
«Планы по выходу на IPO в силе. Мы давно работаем в международной системе отчетности. Уже вышли на рынок облигаций: два таких облигационных займа успешно заработали. Планируем и третий. Кроме того, можно рассматривать такое привлечение инвестиций для строительства завода (вторая очередь цементного завода — прим. ред.) на пробу как PRE-IPO», — рассказал он.
По словам гендиректора, сейчас компания работает над реструктуризацией. Цель — создать прозрачную и понятную структуру, в которой смогут разобраться внешние инвесторы.
«Как только будем готовы, то попробуем себя в разных финансовых инструментах. В том числе выйдем и на IPO всем холдингом», — добавил В. Ананьев.
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