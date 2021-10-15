«Атомстройкомплекс» планирует построить вторую очередь завода по выпуску белого цемента

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. «Атомстройкомплекс» планирует построить вторую очередь завода по выпуску белого цемента. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге гендиректор компании Валерий Ананьев.



«Если говорить о дальнейших планах, то мы понимаем, что надо развивать весь промышленный кластер в Сысерти. Мы начали, построив там завод по производству извести, цемента. Имеющиеся месторождения, на которые у нас есть лицензия, позволяют производить и белый цемент. И мы можем поставить еще одну очередь, которая поможет увеличить и мощность завода, и дать возможность производить белый цемент. Такие идеи есть, они прорабатываются. Надеемся, что в ближайшее время сможем приступить к этой затее», — сообщил он.



Помимо этого, в планах построить новый завод по производству газоблоков в Сысерти и вторую очередь завода по выпуску минераловатного утеплителя в Богдановиче.



В. Ананьев также добавил, что в данном проекте компания открыта для внешних инвестиций.