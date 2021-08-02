«Атомстройкомплекс» планирует построить в Екатеринбурге уникальную школу по финскому образцу

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» участвует в конкурсе на строительство губернаторского лицея в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга. Это будет экспериментальная школа, при строительстве которой будут использоваться технологии, применяемые финскими строителями. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.



«Если действительно эта идея приживется — такого формата, такого оснащения — будет здорово. Это уникальное здание. Это не просто школа, это инновационный проект в плане строительства школ. Такого в нашей области еще не строилось. Но я надеюсь, что мы победим и в ближайшее время будем вместе добиваться совершенства», — заявил он.



Кроме того, «Атомстройкомплекс» участвует в конкурсе на строительство школы в Академическом районе. Проект пятиэтажного здания уже готов. В ближайшее время компания планирует заключить соответствующий контракт.