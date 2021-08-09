Челябинская область стала регионом с самым дешевым бензином марки АИ-92

УрБК, Челябинск, 20.12.2021. В Челябинской области объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, в октябре 2021 года составил 825 литров. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».



С этим результатом Южный Урал занял 5-е место рейтинга по доступности бензина для населения среди регионов УрФО. Выше него расположились ЯНАО (2 тыс. 084 литра) и ХМАО (1 тыс. 531), Тюменская (1 тыс. 043) и Свердловская области (900), ниже — Курганская область (685).



При этом Челябинская область стала регионом с самым дешевым бензином марки АИ-92 среди 85 субъектов РФ. Так, его стоимость в октябре 2021 года составила 43,81 руб. за литр, увеличившись за десять месяцев текущего года на 8,5%.



Отмечается, что в основе исследования лежат данные Росстата.