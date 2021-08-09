УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:26

Челябинская область стала регионом с самым дешевым бензином марки АИ-92

УрБК, Челябинск, 20.12.2021. В Челябинской области объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, в октябре 2021 года составил 825 литров. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Южный Урал занял 5-е место рейтинга по доступности бензина для населения среди регионов УрФО. Выше него расположились ЯНАО (2 тыс. 084 литра) и ХМАО (1 тыс. 531), Тюменская (1 тыс. 043) и Свердловская области (900), ниже — Курганская область (685).

При этом Челябинская область стала регионом с самым дешевым бензином марки АИ-92 среди 85 субъектов РФ. Так, его стоимость в октябре 2021 года составила 43,81 руб. за литр, увеличившись за десять месяцев текущего года на 8,5%.

Отмечается, что в основе исследования лежат данные Росстата.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 11:23 Бензин марки АИ-92 в Свердловской области за десять месяцев 2021 года подорожал на 5,6%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. В Свердловской области объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую ...

09.08.2021 Свердловская область заняла 26 место в рейтинге регионов по доступности бензина для населения

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2021. Свердловская область заняла 26 место в рейтинге регионов РФ по доступности бензина для ...

17.08.2020 Цена бензина марки АИ-92 в Свердловской области с начала года выросла на 1,3%

Свердловская область заняла 28-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения, ...

17.08.2020 Южный Урал занял 30-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения

УрБК, Челябинск, 17.08.2020. Челябинская область заняла 30-е место в рейтинге российских регионов по доступности ...

17.08.2020 Цена бензина марки АИ-92 в Свердловской области с начала года выросла на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2020. Свердловская область заняла 28-е место в рейтинге российских регионов по доступности ...

Популярные новости
22.11.2021Всплеск инфляции взвинтил спрос на квартиры22.11.2021Жертвуя бизнесом23.11.2021Екатеринбургским застройщикам выпишут новые нормативы23.11.2021Татьяна Мерзлякова проверит QR-коды24.11.2021В Екатеринбурге готовятся благоустроить Октябрьскую площадь
Архив новостей
Декабрь 2021 (481)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18