Бензин марки АИ-92 в Свердловской области за десять месяцев 2021 года подорожал на 5,6%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. В Свердловской области объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, в октябре 2021 года составил 900 литров. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».
С этим результатом Средний Урал занял 25-е место рейтинга среди 85 регионов РФ по доступности бензина для населения. На верхних строчках расположились ЯНАО (2 тыс. 084 литра), Москва (2 тыс. 038) и Чукотский автономный округ (1 тыс. 865), на нижних — Кабардино-Балкарская Республика (567), Республика Дагестан (552) и Чеченская Республика (540).
При этом цена бензина марки АИ-92 в октябре 2021 года в Свердловской области составила 45,05 руб. за литр. За десять месяцев текущего года она выросла на 5,6%.
Отмечается, что в основе исследования лежат данные Росстата.
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