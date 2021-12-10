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Вчера, 09:43

Челябинский аэропорт временно прекратил работу из-за сильного снегопада

УрБК, Челябинск, 20.12.2021. Челябинский аэропорт Баландино временно прекратил работу из-за неблагоприятных метеорологических условий — гололедицы и снегопада. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В аэропорту задержан прилет и вылет рейсов в Москву, Ростов-на-Дону, Сочи, Санкт-Петербург.

Уральская транспортная прокуратура взяла ситуацию под свой контроль. Для недопущения нарушений прав пассажиров ведомство организовало в Баландино мобильную приемную.

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