Челябинский аэропорт временно прекратил работу из-за сильного снегопада

УрБК, Челябинск, 20.12.2021. Челябинский аэропорт Баландино временно прекратил работу из-за неблагоприятных метеорологических условий — гололедицы и снегопада. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.



В аэропорту задержан прилет и вылет рейсов в Москву, Ростов-на-Дону, Сочи, Санкт-Петербург.



Уральская транспортная прокуратура взяла ситуацию под свой контроль. Для недопущения нарушений прав пассажиров ведомство организовало в Баландино мобильную приемную.