Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», — говорится в сообщении.
Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 февраля 2022 года.
Напомним, что в июле 2020 года Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых. Это была самая низкая стоимость заимствований в российской истории. После этого цикл смягчения денежно-кредитной политики в РФ завершился. Четыре заседания подряд ЦБ сохранял ставку на уровне 4,25% годовых (в сентябре, октябре, декабре 2020 года, в феврале 2021 года). В марте 2021 года Банк России принял решение повысить ставку до 4,5%. Это произошло впервые с октября 2019 года. В апреле текущего года регулятор поднял ставку на 50 базисных пунктов, в июне — на 50 б. п., в июле — на 100 б. п., в сентябре — на 25 б. п., в октябре — еще на 75 б. п., до 7,5%.
Главные причины ужесточения монетарной политики — резкий рост цен на продукты питания и непродовольственные товары, а также более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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