Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 34 коп.

УрБК, Москва, 17.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 декабря 2021 года. Курс долл. США вырос на 16,22 коп., до 73,73 руб., курс евро — на 34,55 коп., до 83,50 руб.