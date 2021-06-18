«Уральские авиалинии» с 20 декабря запускают рейсы из России в Казахстан

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 20 декабря запускает регулярные рейсы в Казахстан. В несколько городов союзного государства можно будет вылететь из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«Уральские авиалинии» предлагают большой выбор вариантов перелета из России в Казахстан. Будут доступны регулярные рейсы по маршрутам Жуковский — Нур-Султан — Жуковский, Екатеринбург — Нур-Султан — Екатеринбург, Красноярск — Нур-Султан — Красноярск, Санкт-Петербург — Алматы — Санкт-Петербург, Жуковский — Алматы — Жуковский, Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург и Жуковский — Шымкент — Жуковский.
Для любителей зимних видов спорта в Казахстане доступны горнолыжные курорты, при этом уральский авиаперевозчик отмечает, что спортивное оборудование входит в норму бесплатного провоза багажа.
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