«Уральские авиалинии» с 20 декабря запускают рейсы из России в Казахстан

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 20 декабря запускает регулярные рейсы в Казахстан. В несколько городов союзного государства можно будет вылететь из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



«Уральские авиалинии» предлагают большой выбор вариантов перелета из России в Казахстан. Будут доступны регулярные рейсы по маршрутам Жуковский — Нур-Султан — Жуковский, Екатеринбург — Нур-Султан — Екатеринбург, Красноярск — Нур-Султан — Красноярск, Санкт-Петербург — Алматы — Санкт-Петербург, Жуковский — Алматы — Жуковский, Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург и Жуковский — Шымкент — Жуковский.



Для любителей зимних видов спорта в Казахстане доступны горнолыжные курорты, при этом уральский авиаперевозчик отмечает, что спортивное оборудование входит в норму бесплатного провоза багажа.