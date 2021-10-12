УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 15:05

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников изменил прогноз по ВВП до 4,3%

Рост ВВП РФ в 2021 году составит минимум 4,3%, что превышает ранее сделанные прогнозы. Об этом сообщил Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время выступления в Российском союзе промышленников и предпринимателей, передает «Интерфакс».

По словам главы ведомства, скорректировать прогноз позволило получение данных за октябрь. Также улучшились ожидания по инвестициям в основной капитал в 2021 году.

«Инвестиции в основной капитал за 9 месяцев выросли на 7,6%, по году чуть скромнее мы оцениваем — 5,6% роста, учитывая сильные итоги IV квартала прошлого года. Это хорошие цифры, это уверенный рост, и он продлится и в следующем году», — отметил М. Решетников.

Добавим, что ранее Росстат по итогам III квартала 2021 года также оценил ВВП России в 4,3%.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 15:02 Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников изменил прогноз по ВВП до 4,3%

УрБК, Москва, 17.12.2021. Рост ВВП РФ в 2021 году составит минимум 4,3%, что превышает ранее сделанные прогнозы. Об ...

12.10.2021 Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП России в 2021 году на 4,2%

УрБК, Москва, 12.10.2021. Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по росту ВВП России в 2021 году на 4,2%. Об этом ...

08.09.2021 Минэкономразвития улучшило прогноз роста экономики РФ в текущем году до 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2021. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста российской экономики в текущем году с 3,8 ...

07.06.2021 Инфляция в РФ в 2021 году может превысить прогноз в 4,3%

Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть свой прогноз по инфляции в России в 2021 году. Об этом рассказал глава ...

07.06.2021 Инфляция в РФ в 2021 году может превысить прогноз в 4,3%

УрБК, Москва, 07.06.2021. Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть свой прогноз по инфляции в России в 2021 году. Об ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов19.11.2021Пугающая закредитованность18.11.2021Почему на рынке жилья не работают прогнозы19.11.2021Туристов хотят заманить в деревню18.11.2021К зиме готовы
Архив новостей
Декабрь 2021 (437)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18