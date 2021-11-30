Дорогу к детско-юношескому центру в Северке реконструируют по распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова в поселке Северка Железнодорожного района начнется реконструкция улицы Стрелочников и автомобильного моста через реку Решетку.



Модернизация необходима для организации движения общественного транспорта в этом населенном пункте, в том числе к территории детско-юношеского центра «Юность», сообщает пресс-служба администрации города.



Проекты планировки и межевания территории в Северке, в рамках которых и запланирована реконструкция, стали одной из тем, рассмотренных сегодня на заседании комиссии по вопросам градостроительной деятельности и землепользования.



На совещании было отмечено, что данный проект прошел общественные обсуждения и не вызвал никаких замечаний. Члены комиссии также единогласно его поддержали.