Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,24%

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по 13 декабря 2021 года выросли на 0,12% и составили 58,32 руб. за литр.



Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,2%, до 46,01 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 0,18%, до 49,49 руб.



Цены на дизельное топливо за неделю увеличились на 0,24% и составили 53,53 руб.