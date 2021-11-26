Телепроект «АТОМ ТВ» стал финалистом федерального конкурса в номинации «Корпоративное СМИ года»

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Проект корпоративного телевидения «Атомстройкомплекса» «АТОМ ТВ» стал финалистом ежегодного федерального конкурса для журналистов JOY (Journalist of the year), который организовали Ассоциация профессионалов рынка недвижимости (REPA) и Минстрой России. Об этом сообщает пресс-служба уральского застройщика.



«JOY является одним из самых ожидаемых, ярких и запоминающихся событий года на рынке недвижимости. Лауреатами премии ежегодно становятся талантливые журналисты, лучшие публикации, а также наиболее влиятельные СМИ рынка недвижимости. Проект «АТОМ ТВ» стал финалистом в номинации «Корпоративное СМИ года», — говорится в сообщении.



«В компании «Атомстройкомплекс» трудится более 5,5 тыс. человек, в состав предприятия входит 11 заводов по производству строительных материалов, которые расположены на территории всей Свердловской области. Также структура компании состоит из более чем сотни различных подразделений. Благодаря новому корпоративному СМИ, сотрудники компании знают и видят, что происходит у коллег, всегда в курсе событий, происходящих в нашем большом коллективе», — говорит о запуске нового проекта директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



По ее словам, корпоративное телевидение информирует, мотивирует, вовлекает и объединяет.



«В нашей компании проходит много мероприятий — спартакиады, профессиональные и детские конкурсы, в реализации находится много проектов по строительству жилых, промышленных и социальных объектов — обо всем этом мы рассказываем в выпусках наших новостей», — добавляет Г. Хабарова.



Отметим, что «Атомстройкомплекс» запустил проект корпоративного телевидения ровно год назад. За это время редакция подготовила и выпустила в эфир более 50 выпусков новостей, сняла сотни сюжетов о своих объектах, о победах сотрудников в различных профессиональных конкурсах и так далее. Еженедельные выпуски новостей транслируются на телемониторах, установленных в головном офисе компании. Также редакция «АТОМ ТВ» создала одноименный канал на YouTube. Ведущий на канале — анимированный персонаж Влад Атомный, созданный командой аниматоров и программистов специально для данного проекта.



«Рады столь высокой оценке экспертов и очень признательны коллегам за поддержку. Компания большая, одновременно ведутся работы на стольких объектах, строительных и производственных, что их сложно даже перечислить. Свой телеканал позволяет показать этот объем, масштаб. Ну, а главное, мы показываем людей дела — строителей, которыми невозможно не любоваться. Приятно, когда наше видео берут сторонние СМИ, мы охотно делимся им в различных соцсетях, не только корпоративных. Будем продолжать корпоративную видео-летопись, вместе с Владом Атомным приглашаем и ждем на нашем YouTube-канале», — заявила пресс-секретарь и руководитель службы общественных связей компании «Атомстройкомплекс» Эвелина Григорьева.