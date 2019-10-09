С УК «Николо-Павловская» в Пригородном районе взыскано более 8 млн рублей за гибель жильцов дома

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Пригородный районный суд постановил взыскать с ООО «Управляющая компания «Николо-Павловская» 8 млн 369 тыс. 320 руб. в пользу родителей жильцов дома, погибших по вине УК.
Материалами дела было установлено, что смерть супругов наступила в результате острого отправления окисью углеводорода, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Несовместимая с жизнью концентрация вредных веществ в квартире была накоплена из-за ненадлежащего обслуживания вентиляционных каналов. Управляющей компанией несвоевременно очищался дымоход и вентиляционные каналы, что привело к скоплению угарного газа.
Родители погибших супругов обратились в Пригородный районный суд с иском к ООО «Управляющая компания «Николо-Павловская» о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков услуг, компенсации морального вреда.
Они просили взыскать с ответчика 10 млн 369 тыс. 320 руб. на погребение, установку памятников и компенсацию морального вреда.
Исковые требования судом были удовлетворены частично. ООО «Управляющая компания «Николо-Павловская» по решению суда должно было уплатить в пользу родителей погибших жильцов дома 8 млн 369 тыс. 320 руб.
Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, однако решение Пригородного районного суда было оставлено без изменений и вступило в законную силу.
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. Суд постановил взыскать с администрации Полевского более 100 тыс. руб. за упавшее на ...14.06.2019 Суд взыскал с «ЭнергосбыТ Плюс» более 4,5 млн рублей из-за пожара в Березовском
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. С «ЭнергосбыТ Плюс» взыскано более 4,5 млн рублей из-за пожара в квартире жилого дома в ...11.09.2018 Косулинская управляющая компания заплатит более 70 тыс. рублей штрафа за плесень и грибок в жилом доме
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Суд взыскал с управляющей компании более 70 тыс. руб. за создание неблагоприятных ...05.10.2017 В Пригородном районе главбуха «МПК Николо-Павловская» обвиняют в хищении 200 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. В Пригородном районе главный бухгалтер ООО «МПК Николо-Павловская» предстанет перед ...27.09.2012 Суд взыскал с ОАО «Племенной птицеводческий завод «Свердловский» 170 тыс. рублей за причинение морального вреда работнику
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2012. Решением Сысертского районного суда от 09.07.2012 г. частично удовлетворены исковые ...