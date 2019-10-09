С УК «Николо-Павловская» в Пригородном районе взыскано более 8 млн рублей за гибель жильцов дома

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Пригородный районный суд постановил взыскать с ООО «Управляющая компания «Николо-Павловская» 8 млн 369 тыс. 320 руб. в пользу родителей жильцов дома, погибших по вине УК.



Материалами дела было установлено, что смерть супругов наступила в результате острого отправления окисью углеводорода, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Несовместимая с жизнью концентрация вредных веществ в квартире была накоплена из-за ненадлежащего обслуживания вентиляционных каналов. Управляющей компанией несвоевременно очищался дымоход и вентиляционные каналы, что привело к скоплению угарного газа.



Родители погибших супругов обратились в Пригородный районный суд с иском к ООО «Управляющая компания «Николо-Павловская» о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков услуг, компенсации морального вреда.



Они просили взыскать с ответчика 10 млн 369 тыс. 320 руб. на погребение, установку памятников и компенсацию морального вреда.



Исковые требования судом были удовлетворены частично. ООО «Управляющая компания «Николо-Павловская» по решению суда должно было уплатить в пользу родителей погибших жильцов дома 8 млн 369 тыс. 320 руб.



Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, однако решение Пригородного районного суда было оставлено без изменений и вступило в законную силу.