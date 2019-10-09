УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:42

С УК «Николо-Павловская» в Пригородном районе взыскано более 8 млн рублей за гибель жильцов дома

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. Пригородный районный суд постановил взыскать с ООО «Управляющая компания «Николо-Павловская» 8 млн 369 тыс. 320 руб. в пользу родителей жильцов дома, погибших по вине УК.

Материалами дела было установлено, что смерть супругов наступила в результате острого отправления окисью углеводорода, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Несовместимая с жизнью концентрация вредных веществ в квартире была накоплена из-за ненадлежащего обслуживания вентиляционных каналов. Управляющей компанией несвоевременно очищался дымоход и вентиляционные каналы, что привело к скоплению угарного газа.

Родители погибших супругов обратились в Пригородный районный суд с иском к ООО «Управляющая компания «Николо-Павловская» о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков услуг, компенсации морального вреда.

Они просили взыскать с ответчика 10 млн 369 тыс. 320 руб. на погребение, установку памятников и компенсацию морального вреда.

Исковые требования судом были удовлетворены частично. ООО «Управляющая компания «Николо-Павловская» по решению суда должно было уплатить в пользу родителей погибших жильцов дома 8 млн 369 тыс. 320 руб.

Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, однако решение Пригородного районного суда было оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.10.2019 Администрация Полевского выплатит более 100 тыс. рублей за упавшее на частный дом дерево

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. Суд постановил взыскать с администрации Полевского более 100 тыс. руб. за упавшее на ...

14.06.2019 Суд взыскал с «ЭнергосбыТ Плюс» более 4,5 млн рублей из-за пожара в Березовском

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. С «ЭнергосбыТ Плюс» взыскано более 4,5 млн рублей из-за пожара в квартире жилого дома в ...

11.09.2018 Косулинская управляющая компания заплатит более 70 тыс. рублей штрафа за плесень и грибок в жилом доме

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. Суд взыскал с управляющей компании более 70 тыс. руб. за создание неблагоприятных ...

05.10.2017 В Пригородном районе главбуха «МПК Николо-Павловская» обвиняют в хищении 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. В Пригородном районе главный бухгалтер ООО «МПК Николо-Павловская» предстанет перед ...

27.09.2012 Суд взыскал с ОАО «Племенной птицеводческий завод «Свердловский» 170 тыс. рублей за причинение морального вреда работнику

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2012. Решением Сысертского районного суда от 09.07.2012 г. частично удовлетворены исковые ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов17.11.2021Возвращение в зону эвакуации19.11.2021Пугающая закредитованность18.11.2021Почему на рынке жилья не работают прогнозы19.11.2021Туристов хотят заманить в деревню
Архив новостей
Декабрь 2021 (416)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18