Челябинское УФАС обязало торговую сеть «Пятерочка» снизить цены на ряд социально значимых товаров

УрБК, Челябинск, 17.12.2021. Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обязало торговую сеть «Пятерочка» снизить цены на яйца, морковь, сливочное и подсолнечное масло в Локомотивном городском округе (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Служба установила, что там стоимость социально значимых продуктов выше, чем в других муниципалитетах области с долей менее 35% на рынке розничной торговли продовольственными товарами. Закон о защите конкуренции запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар», — говорится в сообщении.



ООО «Агроторг», в которое входит «Пятерочка», получило предупреждение о необходимости снизить цены до общего уровня в магазинах Челябинской области. У сети есть на это 10 дней, иначе будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.