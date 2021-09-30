ММК в шестой раз наградил победителей конкурса «Лучший поставщик»

УрБК, Магнитогорск, 17.12.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в очередной раз наградило своих самых надежных партнеров в сфере снабжения по итогам шестого конкурса «Лучший поставщик». Компании получили почетные дипломы и памятные призы, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Взаимоотношения с поставщиками — один из ключевых аспектов успешного развития предприятия, поэтому руководители ММК придают большое значение проведению этого конкурса. Обращаясь с приветственной речью к участникам церемонии награждения, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил, что у комбината на сегодняшний день более 2 тыс. 250 действующих поставщиков.



«И мы должны находить выгоду не только в том, чтобы поставлять друг другу продукцию, но и в том, чтобы правильно выстроить процесс, обеспечить качество и необходимые сроки. ММК в настоящее время реализует масштабную программу, нацеленную на повышение точности наших поставок своим клиентам. И могу с гордостью сказать, что нам в этом направлении удалось многого достичь. Я уверен, что у нас вами также получится развивать партнерские отношения с точки зрения точности поставок, качества и гарантий, а также сервисов, которые вы можете нам предложить. Именно поэтому мы решили каждый год определять лучших из лучших наших поставщиков», — отметил Павел Шиляев.



Награды конкурса «Лучший поставщик 2021» были присуждены в 13 номинациях. Первые места заняли ООО «ИМС Сервис» (номинация «Лидер уникальных цифровых решений для производства»), ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (номинация «Лидер устойчивой цепочки поставок»), ЗАО «Редукционно-охладительные установки» (номинация «Лидер экономической эффективности»).



ООО «Магнитогорская энергетическая компания», победитель в категории «Энергоресурсы», получило диплом в номинации «Лидер взаимовыгодного сотрудничества». В представлении компании на церемонии награждения было отмечено, что она поставляет 100% объема покупной электрической энергии для потребностей Группы ПАО «ММК», расположенной в Магнитогорске, а также оказывает комбинату полный комплекс услуг по организации учета электрической энергии и активно принимает участие в работе с ПАО «ММК» по снижению стоимости покупной электрической энергии.



Почетный диплом в номинации «Лидер инноваций и новых технологий» получил DHM GROUP — один из лидеров работ по проектированию, изготовлению и внедрению современного оборудования для металлургии и литейных дворов доменных печей.



В категории «Услуги» номинация «Лидер научных решений для производства» была присуждена Магнитогорскому государственному техническому университету им. Г. И. Носова. Магнитогорский университет — надежный партнер комбината в сфере реализации задач научно-исследовательского характера. С 2016 года при непосредственном участии МГТУ было реализовано около 60% всех проектов НИОКР ПАО «ММК».



Почетным дипломом в номинации «Лидер экологических решений в металлургии» была награждена компания Primetals Technologies Austria GmbH, предоставляющая полный набор технологий газоочистки. В настоящее время ПАО «ММК» и Primetals Technologies Austria GmbH работают над масштабным экологическим проектом по строительству пылегазоулавливающих установок конвертеров и отделения перелива чугуна в кислородно-конвертерном цехе.



В номинации «Стабильно высокое качество поставок» отмечен поставщик подшипников KOYO (JTEKT Corporation). Почетный диплом в номинации «Лидер стратегического партнерства» получило ПАО «Трубная металлургическая компания», которое не только поставляет высококачественные трубы для ММК, но и является крупнейшим потребителем металлопродукции комбината, предназначенной для трубной отрасли.



Поставщик электротехнического оборудования ООО «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ» признан победителем в номинации «Лучший проект с использованием интернет-магазинов». Лучшим в номинации «Лидер решений ТСО (Total cost of ownership)» стал производитель валков WALZEN IRLE GMBH, основной поставщик высокохромистых валков черновой группы для стана «2500» горячей прокатки в ЛПЦ-4 ПАО «ММК». АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», крупнейший производитель ферросплавов в России, стало победителем в номинации «Лидер импортозамещения».



В этом году организаторы премии не только вручают ее по категориям тех или иных материально-технических ресурсов, но и присуждают номинацию, отражающую определенные достижения компании. Так, ООО «Газпромнефть-cмазочные материалы» — победитель категории ГСМ — признано лучшим в номинации «Лидер открытого ценообразования».



В заключение торжественного мероприятия генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев поблагодарил победителей конкурса за сотрудничество и выразил уверенность, что партнерские отношения с надежными поставщиками останутся такими же плодотворными и прозрачными.