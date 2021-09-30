ММК в шестой раз наградил победителей конкурса «Лучший поставщик»

УрБК, Магнитогорск, 17.12.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в очередной раз наградило своих самых надежных партнеров в сфере снабжения по итогам шестого конкурса «Лучший поставщик». Компании получили почетные дипломы и памятные призы, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Взаимоотношения с поставщиками — один из ключевых аспектов успешного развития предприятия, поэтому руководители ММК придают большое значение проведению этого конкурса. Обращаясь с приветственной речью к участникам церемонии награждения, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил, что у комбината на сегодняшний день более 2 тыс. 250 действующих поставщиков.
«И мы должны находить выгоду не только в том, чтобы поставлять друг другу продукцию, но и в том, чтобы правильно выстроить процесс, обеспечить качество и необходимые сроки. ММК в настоящее время реализует масштабную программу, нацеленную на повышение точности наших поставок своим клиентам. И могу с гордостью сказать, что нам в этом направлении удалось многого достичь. Я уверен, что у нас вами также получится развивать партнерские отношения с точки зрения точности поставок, качества и гарантий, а также сервисов, которые вы можете нам предложить. Именно поэтому мы решили каждый год определять лучших из лучших наших поставщиков», — отметил Павел Шиляев.
Награды конкурса «Лучший поставщик 2021» были присуждены в 13 номинациях. Первые места заняли ООО «ИМС Сервис» (номинация «Лидер уникальных цифровых решений для производства»), ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (номинация «Лидер устойчивой цепочки поставок»), ЗАО «Редукционно-охладительные установки» (номинация «Лидер экономической эффективности»).
ООО «Магнитогорская энергетическая компания», победитель в категории «Энергоресурсы», получило диплом в номинации «Лидер взаимовыгодного сотрудничества». В представлении компании на церемонии награждения было отмечено, что она поставляет 100% объема покупной электрической энергии для потребностей Группы ПАО «ММК», расположенной в Магнитогорске, а также оказывает комбинату полный комплекс услуг по организации учета электрической энергии и активно принимает участие в работе с ПАО «ММК» по снижению стоимости покупной электрической энергии.
Почетный диплом в номинации «Лидер инноваций и новых технологий» получил DHM GROUP — один из лидеров работ по проектированию, изготовлению и внедрению современного оборудования для металлургии и литейных дворов доменных печей.
В категории «Услуги» номинация «Лидер научных решений для производства» была присуждена Магнитогорскому государственному техническому университету им. Г. И. Носова. Магнитогорский университет — надежный партнер комбината в сфере реализации задач научно-исследовательского характера. С 2016 года при непосредственном участии МГТУ было реализовано около 60% всех проектов НИОКР ПАО «ММК».
Почетным дипломом в номинации «Лидер экологических решений в металлургии» была награждена компания Primetals Technologies Austria GmbH, предоставляющая полный набор технологий газоочистки. В настоящее время ПАО «ММК» и Primetals Technologies Austria GmbH работают над масштабным экологическим проектом по строительству пылегазоулавливающих установок конвертеров и отделения перелива чугуна в кислородно-конвертерном цехе.
В номинации «Стабильно высокое качество поставок» отмечен поставщик подшипников KOYO (JTEKT Corporation). Почетный диплом в номинации «Лидер стратегического партнерства» получило ПАО «Трубная металлургическая компания», которое не только поставляет высококачественные трубы для ММК, но и является крупнейшим потребителем металлопродукции комбината, предназначенной для трубной отрасли.
Поставщик электротехнического оборудования ООО «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ» признан победителем в номинации «Лучший проект с использованием интернет-магазинов». Лучшим в номинации «Лидер решений ТСО (Total cost of ownership)» стал производитель валков WALZEN IRLE GMBH, основной поставщик высокохромистых валков черновой группы для стана «2500» горячей прокатки в ЛПЦ-4 ПАО «ММК». АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», крупнейший производитель ферросплавов в России, стало победителем в номинации «Лидер импортозамещения».
В этом году организаторы премии не только вручают ее по категориям тех или иных материально-технических ресурсов, но и присуждают номинацию, отражающую определенные достижения компании. Так, ООО «Газпромнефть-cмазочные материалы» — победитель категории ГСМ — признано лучшим в номинации «Лидер открытого ценообразования».
В заключение торжественного мероприятия генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев поблагодарил победителей конкурса за сотрудничество и выразил уверенность, что партнерские отношения с надежными поставщиками останутся такими же плодотворными и прозрачными.
УрБК, Магнитогорск, 30.09.2021. Магнитогорский металлургический комбинат награжден дипломом номинанта Национальной ...07.09.2020 ММК наградил лучших поставщиков за 2019 год
Конкурсная комиссия выбрала победителей в 13 номинациях ...07.09.2020 На ММК подвели итоги конкурса «Лучший поставщик — 2019»
УрБК, Магнитогорск, 07.09.2020. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) подвели итоги конкурса «Лучший ...23.07.2019 На ММК подвели итоги конкурса «Лучший поставщик 2018 года»
УрБК, Челябинск, 23.07.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) подвели итоги проходящего четвертый год ...11.07.2018 На ММК подвели итоги конкурса «Лучший поставщик 2017 года»
УрБК, Магнитогорск, 11.07.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате подведены итоги конкурса «Лучший поставщик ...