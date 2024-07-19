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На ММК наградили победителей конкурса «Лучший поставщик»

УрБК, Магнитогорск, 22.07.2025. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) наградили победителей традиционного конкурса «Лучший поставщик». Памятные призы победителям вручал генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, сообщает пресс-служба предприятия.

На ММК наградили победителей конкурса «Лучший поставщик»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Для поощрения и стимулирования дальнейшего взаимодействия, по инициативе руководства ММК более десяти лет назад был учрежден ежегодный конкурс «Лучший поставщик». Среди критериев оценки — качество поставляемой продукции, ее востребованность, оптимальная цена, инновационная и научно-техническая составляющая товаров и услуг, соблюдение договорных сроков, объeмы поставок, клиентоориентированность.

По итогам 2024 года победителями конкурса стали шестнадцать российских компаний: ООО «Новая горная управляющая компания», ООО УК «Металлоинвест», ООО «Шлаксервис», ООО «СЧПЗ Трейд», ООО «УТК-Сталь», АО «Торговый дом «Бовид», ООО «Суксунский оптико-механический завод», ООО «СВПЗ», ООО «ИЗТМ-Инжиниринг», АО «Саратовский арматурный завод», ООО «Техноэнергетика», ООО «Энергоконструкторское бюро», ООО «ВПО «Волгохимнефть», ООО «Газпромнефть — смазочные материалы», АО «Кондор-Эко», ООО «Солди-Плюс».

«Уже много лет мы собираем лучших поставщиков, чтобы поблагодарить за совместную работу. Нашей компании важно, чтобы с партнeрами складывались долгосрочные, взаимовыгодные, стабильные отношения, а для этого необходимо правильно выстроить процесс поставок, обеспечить их качество и выполнение согласованных сроков. И вы с этим справляетесь. Уверен, мы и дальше будем развивать наши партнeрские отношения в части своевременности и качества поставок, соблюдения гарантийных обязательств, а также сервисов, которые вы можете нам предложить», — отметил Павел Шиляев.

ММК уделяет большое внимание работе с поставщиками, проводит системную работу по оценке эффективности сотрудничества, ежеквартально составляя рейтинг лучших поставщиков. Компания ежегодно проводит для них День открытых дверей, чтобы компании-партнеры могли презентовать свою продукцию, ознакомиться с принципами организации закупочной деятельности, проведения электронных торгов, узнать перспективные потребности Группы ММК в различных видах материально-технических ресурсов и услуг.
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