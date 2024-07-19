На ММК наградили победителей конкурса «Лучший поставщик»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 22.07.2025. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) наградили победителей традиционного конкурса «Лучший поставщик». Памятные призы победителям вручал генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, сообщает пресс-служба предприятия.Для поощрения и стимулирования дальнейшего взаимодействия, по инициативе руководства ММК более десяти лет назад был учрежден ежегодный конкурс «Лучший поставщик». Среди критериев оценки — качество поставляемой продукции, ее востребованность, оптимальная цена, инновационная и научно-техническая составляющая товаров и услуг, соблюдение договорных сроков, объeмы поставок, клиентоориентированность.По итогам 2024 года победителями конкурса стали шестнадцать российских компаний: ООО «Новая горная управляющая компания», ООО УК «Металлоинвест», ООО «Шлаксервис», ООО «СЧПЗ Трейд», ООО «УТК-Сталь», АО «Торговый дом «Бовид», ООО «Суксунский оптико-механический завод», ООО «СВПЗ», ООО «ИЗТМ-Инжиниринг», АО «Саратовский арматурный завод», ООО «Техноэнергетика», ООО «Энергоконструкторское бюро», ООО «ВПО «Волгохимнефть», ООО «Газпромнефть — смазочные материалы», АО «Кондор-Эко», ООО «Солди-Плюс».«Уже много лет мы собираем лучших поставщиков, чтобы поблагодарить за совместную работу. Нашей компании важно, чтобы с партнeрами складывались долгосрочные, взаимовыгодные, стабильные отношения, а для этого необходимо правильно выстроить процесс поставок, обеспечить их качество и выполнение согласованных сроков. И вы с этим справляетесь. Уверен, мы и дальше будем развивать наши партнeрские отношения в части своевременности и качества поставок, соблюдения гарантийных обязательств, а также сервисов, которые вы можете нам предложить», — отметил Павел Шиляев.ММК уделяет большое внимание работе с поставщиками, проводит системную работу по оценке эффективности сотрудничества, ежеквартально составляя рейтинг лучших поставщиков. Компания ежегодно проводит для них День открытых дверей, чтобы компании-партнеры могли презентовать свою продукцию, ознакомиться с принципами организации закупочной деятельности, проведения электронных торгов, узнать перспективные потребности Группы ММК в различных видах материально-технических ресурсов и услуг.