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В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц снизилось на 14%

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. В Свердловской области в ноябре 2021 года было выдано 2 тыс. 248 автокредитов, что на 14% меньше по сравнению с октябрем этого года (2 тыс. 613 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 8-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по количеству выданных в ноябре автокредитов расположилась Москва (6 тыс. ед.), на втором — Московская область (4,5 тыс. ед.), на третьем — Санкт-Петербург (4,2 тыс. ед.), на четвертом — Краснодарский край (3,9 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Татарстан (3 тыс. ед.).

Согласно исследованию НБКИ, выдача автокредитов за указанный период сократилась в большинстве российских регионов. Наиболее сильно — в Тульской (минус 17,8%), Нижегородской (минус 16,6%), Кемеровской (минус 15,1%), Свердловской (минус 14%) и Оренбургской (минус 13,9%) областях.

В целом по стране в ноябре 2021 года было выдано 73,3 тыс. автокредитов, что на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (79,6 тыс. ед.). При этом число кредитов, выданных на покупку автомобилей, снижается уже третий месяц подряд: по сравнению с августом текущего года (90 тыс. ед.) в ноябре оно сократилось на 18,5%.

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