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В Свердловской области утвердили положение о новом департаменте по туризму

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. В Свердловской области утвердили положение о департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Новое подразделение примет полномочия министерства инвестиций и развития в вопросах туризма, сообщает департамент информационной политики региона.

Департамент начнет функционировать с 1 января 2022 года. В его обязанности будет входить работа по увеличению числа прибывающих в регион туристов, внедрению в отрасль цифровых решений, повышению уровня комфорта и безопасности гостей, организации новых маршрутов и туристических продуктов, увеличению числа занятых в сфере туризма. Кроме того, новая структура займется привлечением средств в регион на реализацию этих задач.

В департамент войдет 15 человек, его состав будет сформирован за счет перераспределения кадров мининвеста.

Уточним, что, в связи с запуском в 2022 году нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», у региона расширился круг полномочий в сфере туризма. Например, по аттестации экскурсоводов, подготовке гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

«Мы ставим перед собой амбициозные задачи — увеличить к 2035 году поток гостей в Свердловскую область до 5 миллионов туристов ежегодно, в три раза больше чем сейчас», — рассказал ранее заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Напомним, что ранее указ о формировании регионального департамента туризма был подписан губернатором Евгением Куйвашевым. Предположительно, проект будет курировать Дмитрий Ионин.

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