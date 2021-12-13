Центр на департамент: круговорот уральского туризма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Ведомство получит все полномочия регионального министерства инвестиций и развития в сфере туризма и туристической деятельности. Также новая структура будет призвана заменить собой существовавший ранее на Среднем Урале областной Центр развития туризма. Однако полномочия нового органа будут гораздо шире. Курировать данный департамент, по всей видимости, будет заместитель губернатора Дмитрий Ионин.



Главной задачей ведомства станет наращивание турпотока на Средний Урал за счет улучшения качества туристической инфраструктуры и разработки новых турпродуктов. По словам заместителя губернатора Дмитрия Ионина, Свердловская область находится в топ-10 национального туристического рейтинга, и эту позицию необходимо улучшать.



«Мы ставим перед собой амбициозные задачи — увеличить к 2035 году поток гостей в Свердловскую область до 5 млн туристов ежегодно, в три раза больше чем сейчас», — приводит департамент информационной политики Свердловской области слова Дмитрия Ионина.



Новшеством в работе департамента станет готовность чиновников взаимодействовать с неравнодушными жителями области и представителями регионального турбизнеса.



«Важно объединить усилия органов власти, туркомпаний, сферы гостеприимства (отели, глемпинги и т. д.) и просто неравнодушных популяризаторов местного туризма», — подчеркнул Дмитрий Ионин на своей странице в социальной сети Instagram.







Уральские общественники охотно поддержали идею заместителя губернатора о необходимости сотрудничества нового департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства и всех неравнодушных жителей региона для популяризации местного туризма.



По словам директора АНО «Лаборатория внутреннего туризма» Вячеслава Пестрикова, у активных общественников, общественных организаций всегда есть чем поделиться с властями.



«Главное, чтобы власти слышали, прислушивались и не складывали идеи стопкой в долгий ящик. Из-за общей безынициативности или того, что они не понимают, каким должен быть конечный продукт. Это касается всех видов туризма — спортивного, экологического, историко-познавательного, промышленного, паломнического, бизнес-туризма», — подчеркнул руководитель «Лаборатория внутреннего туризма».



Вячеслав Пестриков также отметил, что принятое на федеральном уровне решение о том, что для развития внутреннего туризма необходимо выстроить работу с общественностью в регионах, — отличный тренд.



«Это отличный тренд. Ведь только конечный потребитель — турист, путешественник — может сказать, что и где он бы хотел увидеть, какую услугу получить. Он может предложить, как организовать маршрут, туристическую тропу, пункт питания, информационно-туристический центр, дорогу, парковку, место отдыха, ночевки и т. д.», — считает Вячеслав Пестриков.







Он также подчеркнул, что он и его коллеги активно работают с правительством Свердловской области и Центром развития туризма в качестве общественников. И всегда открыты к диалогу и сотрудничеству.



Более того, сооснователь сообщества «UralTravellers. Уральские покатушки» Алексей Силиванов рассказал, что подобный опыт совместной работы с представителями региональных ведомств у туристов-энтузиастов уже имеется.



«Весной-летом 2021 года мы администрировали проект «Открытые экспедиции», в рамках которого власти Свердловской области исследовали современное состояние объектов промышленного демидовского наследия. На базе имеющегося опыта участники сообщества смогли обеспечить механику экспедиций от сбора участников до соблюдения плана и маршрута поездки», — поделился А. Силиванов.



Он отметил, что этот опыт был полезен не только для сообщества, задача которого донести до властей «что же надо людям «снизу», туристам-энтузиастам», но и для тех структур, которые отвечают за развитие туризма в Свердловской области.



«Сейчас самое время развивать различные формы сотрудничества в области местного туризма, а также налаживать межрегиональные связи. Идей много, сил много, надо только работать», — добавил сооснователь «UralTravellers. Уральские покатушки».







Однако многие эксперты уральского рынка въездного туризма к административным новациям относятся весьма сдержанно. Дело в том, что у Свердловской области уже есть немалый опыт осуществления различного рода проектов в туристической сфере. Начало их также было сопряжено с большими ожиданиями и радужными планами, но реализацию

пока сложно назвать успешной.



В этой связи чаще всего называют именно Центр развития туризма Свердловской области, отметившийся целым рядом неоднозначных проектов, в том числе приуроченных к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Тогда организованные ведомством шатры на Плотинке в Екатеринбурге за 18 млн руб., забитые самоварами с кокошниками, обходили стороной даже жадные до уральских диковинок туристы из Африки и Мексики. Работа структуры вызвала массу критики как со стороны профессионального сообщества, так и простых екатеринбуржцев. Также прежний руководитель центра Эльмира Туканова запомнилась своими постоянными конфликтами с профессиональным сообществом, открыто обвинявшим чиновницу в провале работы над программой развития внутреннего туризма.



Так совпало, что буквально на прошлой неделе Эльмира Туканова вернулась в Екатеринбург после 9 месяцев работы на посту главы государственного комитета по туризму Республики Башкортостан. 16 ноября она была освобождена от занимаемой должности. Приближается Универсиада 2023 года, затраты на «туристическое» сопровождение которой могут затмить бюджеты поддержки Чемпионата мира 2018 года, и освоение этих средств, вполне возможно, как раз окажется в руках нового ведомства.