Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в декабре выросли до 14,8%

УрБК, Москва, 16.12.2021. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в декабре выросли до 14,8%, говорится в материалах Банка России.



В ноябре 2021 года показатель составлял 13,5%, в октябре 2021 года — 13,6%.



Напомним, что в ноябре годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 8,37%. Продовольственные товары за год подорожали на 9,94%, непродовольственные — на 9,5%, услуги — на 6,18%, алкоголь — на 2,78%, сообщал Свердловскстат.