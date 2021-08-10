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Из Екатеринбурга в Будапешт весной 2022 года будет летать еще один авиаперевозчик

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан анонсировал появление весной 2022 года еще одного авиаперевозчика, который будет осуществлять рейсы между Россией и Венгрией. Однако, когда именно станут доступны рейсы из Екатеринбурга в Будапешт от нового лоукостера, пока не известно.

Информацию о том, что между Будапештом и Екатеринбургом будет запущен новый рейс, сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. На сегодняшний день в Будапешт из столицы Урала можно улететь только бортом «Уральских авиалиний».

В ходе прошедшей сегодня в Екатеринбурге пресс-конференции генеральный консул Венгрии также отметил, что российские туристы имеют возможность беспрепятственно прибывать в его родную страну с 27 июля. При этом спрос достаточно высокий: в месяц выдается около 1 тыс. виз.

Порядок выдачи виз для россиян при этом остается неизменным. Однако консул подчеркнул, что информация может быстро меняться. Чтобы избежать неожиданностей, Шандор Фабиан указал на необходимость перед принятием решений о поездках обязательно уточнять информацию на официальном сайте консульства.

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