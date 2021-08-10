Оборот оптовой торговли крупных и средних организаций Екатеринбурга превысил 1 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Оборот оптовой торговли крупных и средних организаций Екатеринбурга в 2021 году за январь-сентябрь составил 1 трлн 109 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие цифры озвучил сегодня на пресс-конференции глава города Алексей Орлов.
Помимо этого, он сообщил, что за январь-ноябрь 2021 года уровень безработицы снизился в 9 раз. К 1 декабря ее уровень составил 0,64%.
«Почти на 150% увеличились объемы ввода нового жилья — 1 млн 225 тыс. кв. м. По итогам года планируем ввести рекордные 1,5 млн кв. м. жилья. Такого не было даже в советские времена», — добавил А. Орлов.
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