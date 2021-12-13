Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 16.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 декабря 2021 года. Курс долл. США снизился на 28,02 коп., до 73,57 руб., курс евро — на 8,04 коп., до 83,15 руб.
УрБК, Москва, 13.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 декабря 2021 года. Курс долл. ...09.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 2 коп.
УрБК, Москва, 09.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 декабря 2021 года. Курс долл. ...08.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 29 коп., евро — на 35 коп.
УрБК, Москва, 08.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 декабря 2021 года. Курс долл. ...06.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 13 коп.
УрБК, Москва, 06.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 декабря 2021 года. Курс долл. ...01.12.2021 Официальный курс доллара США снизился на 92 коп., евро — на 99 коп.
УрБК, Москва, 01.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 декабря 2021 года. Курс долл. ...