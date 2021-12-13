Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 16.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 декабря 2021 года. Курс долл. США снизился на 28,02 коп., до 73,57 руб., курс евро — на 8,04 коп., до 83,15 руб.